وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا يبحثان تطورات مفاوضات سد النهضة

الشارقة 24 - د ب أ:

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائه، يوم الأربعاء، نظيره الإثيوبي ركنه جيبيو، في أديس أبابا، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن اللقاء تم على هامش مشاركة شكري في الاجتماعات الوزارية التمهيدية للقمة الإفريقية الاستثنائية في أديس أبابا.

وتابع حافظ، أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد شكري أهمية التنفيذ الأمين لمخرجات الاجتماع الوزاري، وتجاوز التباطؤ الراهن إزائها، وبحيث يتسنى المضي قدماً بمسار الدراسات الفنية وفقاً لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015، وتنفيذاً لتوجيهات قادة الدول الثلاث بالعمل كدولة واحدة، لتحقيق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى استئناف مسار اللجنة العلمية البحثية المستقلة.

وأبدى الوزير الإثيوبي، الاهتمام بإيجاد الوسيلة المناسبة للسير قدماً في مشاورات الدول الثلاث، على أن يتم بلورة ذلك في غضون أيام محدودة.

وأوضح المتحدث، أن اللقاء تناول أيضاً، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وجهود إنشاء الصندوق الثلاثي للتنمية بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث أكد شكري على ضرورة البناء على النجاح الذي تحقق في الاجتماع الأول الذي عقد بالعاصمة القاهرة، في يوليو الماضي.