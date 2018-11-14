دفاعات "التحالف" ترصد سقوط صاروخ "حوثي" في البحر

ميناء الحديدة في اليمن، أرشيفية

الشارقة 24 – وام:

رصدت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية سقوط صاروخ باليستي في البحر أطلقته ميليشيا الحوثي الموالية لإيران باتجاه ميناء الحديدة، وذلك استمراراً لجرائمها وأعمالها التخريبية بالحديدة في تحد واضح للأعراف والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المنشآت المدنية في أوقات الحروب.

وأطلقت ميليشيا الحوثي الصاروخ الباليستي من مديرية الصليف مستهدفة ميناء الحديدة وذلك عقب هزائمها المتلاحقة داخل المدينة والسيطرة على مواقع هامة من قبضة مسلحيها.

ويأتي قصف ميليشيا الحوثي العشوائي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة الساحل الغربي لليمن ما بين قتيل وأسير على يد قوات المقاومة اليمنية.

ويؤكد استهداف ميليشيا الحوثي الإجرامية للمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية استمرار الدعم الإيراني لتلك الميليشيا وتهريب الأسلحة لها بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيات الانقلابية وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتستهدف ميليشيا الحوثي تدمير البنى التحتية في اليمن وسط رفض شعبي لممارساتها الإرهابية ما يكشف عداءها الشديد للشعب اليمني الذي لم يسلم من عدوانها الآثم في سبيل تحقيق مآربها الإجرامية ضده.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية تقدمها الميداني والتوغل داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد السيطرة على مواقع استراتيجية داخلها من قبضة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران التي تلقت هزائم ساحقة في جبهة الحديدة وسط مصرع العشرات من مسلحيها في مواجهات مع قوات المقاومة.