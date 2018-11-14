العدوان على غزة يطيح بوزير الحرب الصهيوني

الشارقة 24 – رويترز:

عبر الفلسطينيون في قطاع غزة، يوم الأربعاء، عن سعادتهم، باستقالة وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان، واعتبروها انتصاراً لهم.

وكان ليبرمان، قد أعلن استقالته في وقت سابق الأربعاء، احتجاجاً على وقف إطلاق النار في غزة، الذي وصفه بأنه "استسلام"، في خطوة تضعف حكومة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الائتلافية.

وفي رام الله بالضفة الغربية، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن استقالة ليبرمان لم تكن مفاجئة، وأن الغرض منها تحقيق مكاسب سياسية.

وأوضح ليبرمان، أن استقالته، التي ستصبح سارية بعد 48 ساعة من تقديم خطاب رسمي بها لنتنياهو، تعني أيضاً انسحاب حزبه المنتمي لأقصى اليمين، من الائتلاف.

وبذلك سيصبح نتنياهو مسيطراً على 61 مقعداً فقط في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، قبل عام من الانتخابات المقبلة في الكيان الصهيوني.

وتكهن معلقون سياسيون في الكيان، بأن نتنياهو، الذي لاحقته عدة تحقيقات فساد رغم نسب شعبيته المرتفعة، قد يجري الاقتراع مبكراً.

كما اعتبروا قرار ليبرمان الاستقالة، محاولة لسرقة الأصوات من نتنياهو، ومن منافسه المنتمي لأقصى اليمين في مجلس الوزراء نفتالي بينيت، وهو من حزب البيت اليهودي، قبل الانتخابات.

وقلل متحدث باسم حزبه اليميني ليكود، من احتمال إجراء الانتخابات مبكراً.