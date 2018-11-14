قوات الجيش اليمني تطهر عدداً من المؤسسات في الحديدة

الشارقة 24 - بنا:

طهرت قوات الجيش اليمني، عدداً من المؤسسات والشركات في عمق مدينة الحديدة من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني، نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية، أن القوات تمكنت من تطهير شركة العليمي ومخازن التبريد وشركة الحمادي وعدداً من المؤسسات في عمق مدينة الحديدة، وقامت بتأمينها بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وأشار المركز إلى أن قوات العمالقة تواصل تقدمها في شوارع وأحياء مدينة الحديدة بعد معارك عنيفة تخوضها مع مسلحي مليشيات الحوثي التي تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.