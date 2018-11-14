أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين

غارات الاحتلال تدمر مبنى تلفزيون "حماس" بغزة

  • الأربعاء 14, نوفمبر 2018 في 7:45 ص
دمرت غارات صهيونية على غزة، مبنى التلفزيون التابع لحماس، في تصعيد يهدّد بنسف جهود إرساء هدنة دائمة، أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين، الإثنين.
الشارقة 24 – أ.ف.ب:
 
استشهد 3 فلسطينيين، الإثنين، في غارات صهيونية على غزة، أدّت كذلك إلى تدمير مبنى التلفزيون التابع لحماس، في تصعيد يهدّد بنسف جهود إرساء هدنة دائمة.
 
ويأتي هذا التصعيد غداة عملية لقوات الاحتلال الخاصة داخل القطاع المحاصر، أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين.
 
واستشهد 3 فلسطينيين في ضربات الاحتلال، 2 في شمال القطاع وثالث في جنوبه، بحسب ما نقلت وزارة الصحة في القطاع، لافتةً أيضاً إلى سقوط 9 جرحى.
 
ودمّرت غارة الاحتلال، مساء الإثنين، مبنى "قناة الأقصى"، التلفزيون التابع لحركة "حماس"، ولم تفد تقارير عن وقوع إصابات.