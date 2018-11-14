غارات الاحتلال تدمر مبنى تلفزيون "حماس" بغزة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

استشهد 3 فلسطينيين، الإثنين، في غارات صهيونية على غزة، أدّت كذلك إلى تدمير مبنى التلفزيون التابع لحماس، في تصعيد يهدّد بنسف جهود إرساء هدنة دائمة.

ويأتي هذا التصعيد غداة عملية لقوات الاحتلال الخاصة داخل القطاع المحاصر، أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين.

واستشهد 3 فلسطينيين في ضربات الاحتلال، 2 في شمال القطاع وثالث في جنوبه، بحسب ما نقلت وزارة الصحة في القطاع، لافتةً أيضاً إلى سقوط 9 جرحى.

ودمّرت غارة الاحتلال، مساء الإثنين، مبنى "قناة الأقصى"، التلفزيون التابع لحركة "حماس"، ولم تفد تقارير عن وقوع إصابات.