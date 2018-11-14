الكويت تجدد تضامنها مع العراق لدحر الإرهاب

الشارقة 24 – واس:

جددت دولة الكويت، الأربعاء، تضامنها مع العراق حكومةً وشعباً، في أي خطوة يتخذها لدحر "الإرهاب"، وترسيخ الوحدة الوطنية العراقية، مع الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي العراقية وسلامتها.

جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول العراق، والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.

ورحب العتيبي بالزيارة التي أجراها الرئيس العراقي برهم صالح إلى الكويت، منذ يومين، والتي تعكس تطور العلاقة بين البلدين، والرغبة الصادقة والجادة لقيادتيهما في تعزيزها ونقلها إلى أفق أوسع، لما فيه مصلحة وخير لشعبي البلدين.

وأشار إلى أنه على الرغم من مواجهة العراق للعديد من التحديات في مرحلة ما بعد تنظيم "داعش" الإرهابي، فقد استطاع الشعب العراقي إثبات قدرته على بناء وطنه، ومواجهة تلك التحديات الماثلة أمامه ترسيخاً لمبدأ العمل الديمقراطي.