فريق تقييم الحوادث في اليمن يفند 7 ادعاءات

الشارقة 24 – واس:

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، أن الفريق يتبع منهجية قانونية، في عملية التقييم المستندة، إلى الأسس والمبادئ والمعايير المعتمدة، في منظومة القانون الدولي الإنساني.

وأشار المستشار المنصوري، إلى أن الفريق، يطلع كذلك على أفضل الممارسات في موضوع رصد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، أثناء العمليات العسكرية، إلى جانب قيامه بالنظر في مدى التزام قوات التحالف، بقواعد الاشتباك المعتمدة والمعمول بها في قوات التحالف.

واستعرض المستشار المنصوري، خلال مؤتمر صحافي في الرياض الثلاثاء، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها 7 ادعاءات، تقدمت بها منظمات دولية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات تحالف لدعم الشرعية في اليمن، خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، مؤكداً سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد المستشار المنصوري، أن التحالف لم يستهدف منزلاً يعود لمواطن يمني، في حي منتزه جبل ربى بمديرية الظهار في محافظة إب، كما لم يقصف حافلتين تنقلان عائلات نازحة في منطقة العلم بمحافظة أبين.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، قصف قوات التحالف لمستشفى سيف السوادي بمديرية السوادية في محافظة البيضاء، ومنزل طبيب يقع بالقرب منه، والمحطة الفرعية للطاقة "محطة شاهيناز" بخور مكسر في عدن، لافتاً إلى أن التحالف لم يستهدف السوق الشعبي بمنطقة الدوار في مدينة الخوخة، كما لم يستهدف منزلاً في مديرية الخوخة، وأكد صحة وسلامة إجراءاته تجاه مبنى الإدارة القديمة لشركة تحلية المياه، في مدينة المخا بمحافظة تعز.