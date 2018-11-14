اليمن يجدد دعمه للجهود الأممية لإحلال السلام

الشارقة 24 – واس:

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، يوم الثلاثاء، السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد نائب الرئيس اليمني، على أن المهمة الملقاة على عاتق المجتمع الدولي والشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم أميركا، هو تنفيذ القرار الدولي 2216، كونه يعد مدخلاً رئيساً لتحقيق السلام ليس في اليمن فحسب، بل على مستوى المنطقة، مشيراً إلى استمرار تعنت الانقلابيين الحوثيين، واستهتارهم بالجهود الأممية، ورفضهم اغتنام فرص الحوار والسلام.

وأكد دعم الشرعية اليمنية، لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، لإحلال السلام وفق المرجعيات، وتعاملها الإيجابي مع كل جهود السلام.

ولفت المسؤول اليمني، إلى أن الشرعية اليوم، وبدعم الأشقاء في قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تتولى إدارة ملفات مهمة، تأتي في مقدمتها إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة اليمنية، وتحجيم التدخل الإيراني التخريبي، ومحاربة الإرهاب والتطرف، علاوة على الجهود المبذولة في الحد من تدهور الاقتصاد، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في اليمن .

من جانبه، أكد السفير الأميركي، دعم بلاده للحكومة الشرعية، منوهاً باهتمام واشنطن بإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية، من خلال دعم جهود المبعوث الأممي، ودعم الجهود الإنسانية.