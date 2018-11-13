الكويت تتوقع طقساً سيئاً الأربعاء وتعطل الوزارات والمؤسسات

الشارقة 24 – كونا:

قرر مجلس الوزراء الكویتي، تعطیل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومیة والكلیات والمدارس الحكومیة والخاصة، یوم الأربعاء، واعتباره یوم راحة، نظراً لتنبؤات ھیئات الأرصاد الجویة المحلیة والعالمیة، التي تشیر إلى احتمالیة تعرض البلاد، خلال الساعات المقبلة، لحالة من عدم استقرار الأحوال الجویة.

وأوضح المجلس على حسابه الرسمي، في موقع التواصل الاجتماعي "تویتر"، یوم الثلاثاء، أن التوقعات تشیر إلى ھطول أمطار غزیرة، وریاح نشطة عالیة السرعة، مشیراً إلى أن القرار جاء كإجراء احترازي، حفاظاً على سلامة المواطنین والمقیمین.

وأھاب المجلس بالجمیع، أخذ إجراءات الحیطة والحذر، واتباع الإرشادات التي تصدر من الجھات الحكومیة الرسمیة وتلفزیون الكویت بھذا الشأن.

من جھته، أعلن دیوان الخدمة المدنیة الكویتي، أن یوم الأربعاء یوم راحة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بأن تعطل كافة الوزارة والدوائر والمؤسسات الحكومیة والكلیات والمدارس الحكومیة والخاصة، نظراً لعدم استقرار الأحوال الجویة في البلاد.

كما أعلنت بورصة الكویت، تعطیل أعمالھا، یوم الأربعاء، نظراً إلى تقلبات الطقس والأمطار الغزیرة المتوقع ھطولھا على البلاد، خلال الساعات المقبلة.

وتوقع رئیس قسم التنبؤات الملاحیة في إدارة الأرصاد الجویة بالكويت ضرار العلي، أن تشھد الكويت، اعتباراً من الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الطقس وأمطار رعدیة متوسطة إلى غزیرة.

وأوضح العلي، أن التوقعات وفقاً لخرائط الطقس الحالیة، وصور الأقمار الصناعیة والرادار، تشیر إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الطقس، خلال الساعات المقبلة وحتى صباح الأربعاء.