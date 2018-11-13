مصرع قياديين حوثيين بنيران الجيش اليمني في دمت

الشارقة 24 – واس:

لقي قياديان في ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهما، الليلة الماضية، بنيران الجيش الوطني اليمني، في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية، أن مشرف الميليشيات في مديريتي جبن ودمت هشام مسعد قائد الغرباني المكنى بـ "أبو هاشم" لقي مصرعه، وبجانبه قيادي آخر في الميليشيات، خلال مواجهات مع الجيش الوطني، دارت في الأطراف الشمالية لمنطقة الحقب جنوبي دمت.

وأوضحت المصادر، أن الغرباني يعد من أبرز قيادات الميليشيات في محافظة الضالع، ومن القيادات المقربة للقيادة العليا للميليشيات الانقلابية.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني، أسرت الليلة الماضية أيضاً، 10 من عناصر الميليشيات، بينهم قيادات ميدانية، في مواجهات عنيفة، بجبهة دمت آخر معاقل تواجد الميليشيات في محافظة الضالع اليمنية.