مقتل 350 حوثياً منذ انطلاق عمليات تحرير الحديدة

الشارقة 24 – وام:

لقي ما يقارب الـ 147 حوثياً مصرعهم، وأصيب العشرات، في غضون الـ24 ساعة الماضية، خلال المعارك، التي تخوضها قوات الجيش الوطني اليمني، مع ميليشيات الانقلاب الحوثي المدعومة من إيران، لتحرير ميناء الحديدة شرق اليمن.

وأوضحت مصادر ميدانية، أن أكثر من 350 حوثياً قتلوا، منذ انطلاق عمليات تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، منتصف الشهر الماضي.

وفي الشأن الميداني، واصلت قوات الجيش الوطني اليمني، من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية، تقدمها الميداني، في عدد من أحياء مدينة الحديدة، وسط تأمين عدد من المناطق والمباني المحررة.

وأكدت مصادر ميدانية أخرى، أن قوات الجيش اليمني توغلت بشكل كبير، يوم الثلاثاء، في حي الربصة، وأمّنت مدرسة النجاح والمباني المجاورة لها، كما أمّنت مؤسسات تجارية في مدينة الحديدة، بعد تحريرها من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

كما كثفت مقاتلات قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، من استهداف تحركات وتعزيزات الميليشيات الانقلابية الحوثية، في عدد من الأحياء الشرقية والشمالية والغربية، لمدينة الحديدة وأوقعت في صفوفها خسائر كبيرة.