في المياه الإقليمية

اليمن يحذر من خطورة السفن الإيرانية على صياديه

  • الثلاثاء 13, نوفمبر 2018 في 7:56 م
  • جانب من عملية توزيع قوارب الصيد على الصيادين في شبوة
    جانب من عملية توزيع قوارب الصيد على الصيادين في شبوة
دعا وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته، بوضع حد للسفن الإيرانية، التي تعمل على مضايقة الصيادين اليمنيين، وتهددهم في المياه الإقليمية.
الشارقة 24 – واس:
 
أعلن وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، أن سفناً إيرانية تعمل على مضايقة الصيادين اليمنيين، وتهددهم في المياه اليمنية، ومنها مياه البحر الأحمر.
 
ودعا الوزير اليمني، خلال توزيعه 100 قارب صيد على صيادي محافظة شبوة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، في إيقاف تجاوزات إيران الفضّة، ووقف تدخلها في الشأن اليمني، ودعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية .
 
وأوضح كفاين، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي الانقلابية، من تعسف ضد الصيادين، واختطافهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم، يأتي بتدخل ودعم إيراني واضح وسافر.