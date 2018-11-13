اليمن يحذر من خطورة السفن الإيرانية على صياديه

جانب من عملية توزيع قوارب الصيد على الصيادين في شبوة

الشارقة 24 – واس:

أعلن وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، أن سفناً إيرانية تعمل على مضايقة الصيادين اليمنيين، وتهددهم في المياه اليمنية، ومنها مياه البحر الأحمر.

ودعا الوزير اليمني، خلال توزيعه 100 قارب صيد على صيادي محافظة شبوة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، في إيقاف تجاوزات إيران الفضّة، ووقف تدخلها في الشأن اليمني، ودعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية .

وأوضح كفاين، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي الانقلابية، من تعسف ضد الصيادين، واختطافهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم، يأتي بتدخل ودعم إيراني واضح وسافر.