الجيش اليمني يتقدم في باقم ويكبد الميليشيات 7 قتلى

الشارقة 24 – واس:

لقي سبعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، يوم الثلاثاء، وجرح العشرات، إثر العمليات العسكرية التي تواصل خلالها، قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها، في مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأوضح ركن التسليح في اللواء الخامس حرس حدود العقيد اليمني وليد الصالحي، أن قوات اللواء نفذت عملية عسكرية تكللت بالسيطرة على نقطة السداد والسيطرة النارية على مثلث باقم، مؤكداً أن قوات الجيش الوطني باتت على مقربة من إدارة أمن المديرية.

وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع 7 من عناصر الميليشيات، وأصيب العشرات، فيما أسرت قوات الجيش اليمني اثنين من عناصر الميليشيات أحدهما مصور قناة المسيرة.

وأوضح العقيد الصالحي، أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تواصل عمليات الدعم الجوي المكثف لقوات الجيش، واستهدفت تعزيزات الميليشيات القادمة من مركز المحافظة، ما أسفر عن تدمير ثلاث آليات قتالية تابعة للميليشيات الانقلابية.

من جهته، دعا قائد اللواء الخامس حرس حدود اليمني العميد صالح قروش، أبناء محافظة صعدة عموماً، ومديرية باقم خصوصاً، إلى سرعة التخلي عن جماعة الموت والإرهاب الحوثية، والانضمام إلى الشرعية أو التزام الحياد، لافتاً إلى أن الجيش سيصدر عفواً شاملاً عن كل من لم تتلطخ يديه بدماء الجيش.