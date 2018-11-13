الحوثيون يحرقون مستشفى 22 مايو بالحديدة اليمنية ويدمرون محتوياته

الشارقة 24 – وام:

أقدمت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، على إحراق و تفجير مستشفى 22 مايو بالحديدة اليمنية، بعد فرار عناصرها في محاولة يائسة للتغطية على هزائمها المتلاحقة في جبهة الحديدة، لتكشف عن وجهها القبيح وإصرارها على سياسة الأرض المحروقة في استهداف المدنيين.

وتم من داخل المستشفى، رصد حجم الدمار الذي لحق بمحتوياته.

وكشف أحد جنود قوات التحالف العربي، بأن عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، فضلاً عن إحراق و تدمير أجزاء واسعة من المستشفى، زرعت كميات كبيرة من الألغام المموهة "إيرانية الصنع"، في مداخله و الطرق الرئيسية، ما أسفر عن تدمير كامل البنية التحتية .

ويؤكد مقاتلو المقاومة الوطنية العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة، أن تدمير البنى التحتية والمقار الحكومية والعامة، تكتيك ممنهج يعمد الحوثيون إلى استخدامه، بهدف إطالة معاناة الشعب اليمني .