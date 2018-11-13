أمير الكويت يعقد مباحثات مع الرئيس الفلسطيني

الشارقة 24 - بنا:

عقد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بقصر بيان، الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، قوله، إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها في مختلف المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما المشتركة، ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك.

وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي أن المباحثات سادها جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة، والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في كافة الأصعدة.