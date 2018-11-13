الجامعة العربية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الشارقة 24 – وام:

أدانت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، محملةً سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن نتائج هذا العدوان وتداعياته.

جاء ذلك في تصريح للسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الثلاثاء، على هامش أعمال الملتقى الثاني للإدارات الانتخابية في الدول العربية، الذي انطلقت أعماله بمقر الجامعة العربية.

وطالب "أبو علي" المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والسعي لتحقيق السلام العادل الذي تتطلع اليه شعوب المنطقة.