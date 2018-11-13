استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الشارقة 24 – واس:

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب ثلاثة آخرون جراء، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الإثنين، لمجموعة من الفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي، عن استشهاد فلسطينيين من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وآخر من شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب خمسة فلسطينيين، ثلاثة منهم شرق دير البلح، وسط قطاع غزة، و2 شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بشظايا صواريخ الاحتلال الإسرائيلي.

فيما يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي، الطيران فوق أجواء القطاع، وعلى ارتفاعات منخفضة، وينفذ العديد من الغارات على أهداف.