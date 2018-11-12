وزير الخارجية اليمني يؤكد الالتزام بدعم جهود المبعوث الأممي في بلاده

الشارقة 24 – كونا:

أفاد وزیر الخارجیة الیمني خالد الیماني، الإثنین، التزام الحكومة الیمنیة بدعم جھود المبعوث الأممي لدى الیمن مارتن غریفیث، والاستعداد للتعامل الإیجابي مع دعوته لعقد جولة جدیدة من مشاورات السلام قبل نھایة العام الجاري.

ودعا الیماني، في تصریح بثته وكالة الأنباء السعودیة "واس"، خلال لقائه السفیر الفرنسي لدى بلاده كریستیان تیستو، على ضرورة أن تتعامل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بجدیة مع استهتار ورفض المیلیشیات الحوثیة الانقلابیة لجھود السلام.

وطالب اليماني بممارسة مزید من الضغوط على میلیشیا الانقلاب حتى لا یتكرر سیناریو مشاورات جنیف السابقة، والتي رفضت المشاركة فیھا، أو حضور اجتماعاتھا.

من حانبه، أكد السفیر الفرنسي أن بلاده تتابع التطورات في الیمن، وتدعم جھود المبعوث الأممي إلى الیمن، لاستئناف العملیة السیاسیة ومشاورات وجھود السلام ھناك.