المقاومة اليمنية المشتركة تتقدم ميدانياً داخل الحديدة

الشارقة 24 – وام:

تواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة تقدمها الميداني والتوغل داخل مدينة الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد السيطرة على مستشفى 22 مايو الواقع بشارع الخمسين ومواقع استراتيجية داخل المدينة من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران التي شهدت هزائم ساحقة في جبهة الحديدة، ومصرع أكثر من 140 من مسلحيها في مواجهات مع قوات المقاومة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد مصدر في المقاومة اليمنية المشتركة بأن قوات المقاومة دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة مدعومة بأسلحة نوعية إضافة إلى آلاف المقاتلين المدربين استكمالاً لتحرير كامل المدينة وتطهيرها من براثن الميليشيات الإجرامية، ضمن تكتيك عسكري مدروس يراعي الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء الذين تتخذهم الميليشيات دروعا بشرية لحماية عناصرها المهزومة في جبهة الحديدة.

وأضاف إن الدفع بآلاف المقاتلين المدربين الذين يتمتعون بقدرات قتالية عالية يأتي في إطار العملية العسكرية لتحرير كامل مدينة الحديدة وتأمين المناطق الجديدة التي تم السيطرة عليها من قبضة مسلحي الحوثي على امتداد الساحل الغربي وداخل المدينة والتصدي لمحاولات التسلل اليائسة للميليشيات التي تحاول رفع الروح المعنوية لمن تبقى من عناصرها بعد دحر أعداد كبيرة منهم وفرار الباقين من الجبهات أمام نيران قوات المقاومة.

وأضاف المصدر أن ميليشيات الحوثي تواجه نقصا حادا في مسلحيها جراء مصرع عدد كبير منهم والذي بدوره أربك صوفهم وشتت قدراتهم العسكرية داخل الحديدة ما أفقدهم القدرة على الصمود ميدانياً، مشيراً إلى أن تحركات عناصر الميليشيات مرصودة بشكل دقيق يسمح لقوات المقاومة بالقضاء عليها ولكن الحفاظ على أرواح المدنيين والبنى التحتية يتصدر أولويات العمليات العسكرية في الحديدة، مضيفاً أن عناصر الحوثيين دمرت منازل المواطنين والمقار الحكومية والعامة واتخذتها ثكنات عسكرية مخالفة بذلك كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في أوقات الحروب.