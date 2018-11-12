خط قطارات بغداد-الفلوجة يعود للحياة

الشارقة 24 – رويترز:

من جديد، دبت الحياة في قطار هو الوحيد في محطة القطارات الرئيسية في بغداد، التي تشهد حركة محدودة للركاب، حيث عادت الخدمة اليومية إلى مدينة الفلوجة التي تقع في اتجاه الغرب، واشتهرت بأنها كانت في وقت ما معقلاً لتنظيم "داعش" الإرهابي.

سائق القطار والمحصل أكدا أن قضبان الخط الحديدي الذي يمتد إلى محافظة الأنبار خالية الآن من الألغام، وكذلك من الجسور المنهارة التي نسفها التنظيم الإرهابي، عندما اجتاح غرب العراق وشماله عام 2014.

وبعد التوقف الذي استمر 4 سنوات، أصبح مئات المسافرين يركبون القطار ليقطعوا مسافة 50 كيلومتراً من بغداد إلى الفلوجة، فيما يزيد قليلاً على الساعة، وقد تستغرق الرحلة بالسيارة وقتاً أطول.