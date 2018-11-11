"الداخلية الكويتية": 1874 بلاغاً تم التعامل معها بسبب الأمطار والسيول

الشارقة 24 – كونا:

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلیة الكويتية، الأحد، أن عدد البلاغات التي تم التعامل معھا 1874 بلاغاً فعلیاً من صباح السبت إلى منتصف اللیل.

وأفادت الإدارة، أن الطریق ما بین منطقة الصباحیة والمنقف وجزء من حارات طریق الدائري السابع والطریق الواقع ما بین منطقة الصباحیة والأحمدي والطریق الساحلي مقابل المنقف یوجد فیھا تجمعات مائیة تعرقل حركة السیر.

وحذرت الإدارة المواطنین من ارتیاد ھذه الطرق والاتجاه إلى الطرق البدیلة، إلى أن یتم سحب المیاه من ھذه الطرق وإعادة تشغیلھا من قبل المختصین في الجھات المعنیة.

ودعت الإدارة المواطنین والمقیمین إلى التعاون مع الجھات المختصة، ومتابعة غرفة العملیات في الدفاع المدني لتجنب الاختناقات المروریة وتسھیل سیر الحركة.