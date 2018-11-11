وزير الخارجية المصري يؤكد التزام بلاده بأمن واستقرار الخليج

الشارقة 24 – د.ب.أ:

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على التزام مصر بأمن واستقرار الخليج، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مع رفض ومواجهة أية تدخلات خارجية.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الوزير شكري، الأحد، في المنامة مع الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ.

وأفاد المتحدث، في بيان صحافي الأحد، إن ذلك يأتي في مستهل زيارة الوزير شكري للعاصمة البحرينية المنامة لترأس أعمال الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة على مستوى وزيريّ خارجية البلديّن.

وحسب المتحدث، شدد شكري على تقدير مصر العميق حكومةً وشعباً للمواقف الحكيمة والسياسات الرشيدة التي تتخذها مملكة البحرين دعماً لمسار التضامن والعمل العربي المشترك على نحو يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الوزير شكري أكد لرئيس الوزراء البحريني على حرص مصر على الدفع قدماً بمسار العلاقات الثنائية وتطويرها إلى أفاق أرحب وأوسع في شتى المجالات، وتطلعه لأن تسفر أعمال اللجنة المشتركة عن نتائج ملموسة تضيف زخماً لآفاق العلاقات المشتركة، وتخدم الأهداف والمقاصد العربية المشتركة.