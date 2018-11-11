أمير الكويت والرئيس العراقي يبحثان التعاون المشترك

الشارقة 24 – واس:

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم الأحد، في قصر بيان، الرئيس العراقي برهم صالح الذي يزور الكويت حالياً .

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وعن الجانب العراقي الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

وأوضح الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق وتعزيزها وتنميتها والسعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين وسبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.