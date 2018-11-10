الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع حيوية في مدينة الحديدة

الشارقة 24 – واس:

فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع حيوية في مدينة الحديدة، فيما يواصل التقدم في عدة أحياء بالمدينة، وذلك بدعم وإسناد كبير من قوات التحالف العربي.

وأكدت وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مستشفى 22 مايو، والذي تحصنت فيه مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ونشرت فيه العشرات من مسلحيها وقناصيها.

واستعادت قوات الجيش المشفى بعد أن نسفت المليشيا الحوثية أجزاء منه، وبسطت سيطرتها على الأحياء المحيطة بالمشفى.

ولقي 25 عنصراً حوثياً مصرعهم خلال المعارك التي جرت لتحرير المشفى، إضافةً إلى مقتل 6 قناصين فيما فر العشرات مخلفين أسلحتهم وجثث قتلاهم.