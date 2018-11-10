الجيش اليمني يعلن نجاح عملية العسكرية في جبهة مران

الشارقة 24 – واس:

أعلن الجيش اليمني نجاح عمليته العسكرية التي شنها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة مران غربي محافظة صعدة، في شمالي اليمن.

أفاد مصدر ميداني في اللواء الثالث عروبة بالجيش اليمني، بأن قوات اللواء نفذت، خلال الأيام الماضية، أكبر عملية التفاف ناجحة على مواقع ومناطق تمركز مليشيا في منطقة مران.

وأضاف المصدر في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن الجيش فرض حصار محكم على المئات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع تمركزهم في جبهة مران.

وأوضح المصدر أن عملية الالتفاف كانت بمسافة 15 كيلو متر، وامتدت من عقبة مران وحتى عقبة شدى برازح، سقطت فيها العديد من القرى والمرتفعات الاستراتيجية بيد الجيش اليمني.

وسقط خلال العملية وفقاً للمصدر أكثر من 200 من عناصر المليشيا الانقلابية، فيما يحاصر الجيش المئات من الحوثيين الانقلابيين في مواقع تمركزهم.