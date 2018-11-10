"الداخلية الكويتية" تنصح مواطنيها بعدم الخروج بسبب سوء الأحوال الجوية

الشارقة 24 - كونا:





دعت وزارة الداخلية الكويتية والإدارة العامة للإطفاء في بيان، الجمعة، المواطنين والمقيمين إلى عدم الخروج إلا للضرورة، نظراً إلى سوء الأحوال الجوية وتجمعات المياه الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها الكويت حالياً.

وذكر البيان أن رجال الأمن يعلمون حالياً وبالتعاون مع رجال وزارة الأشغال العامة والجهات المعنية على فتح الطرق المغلقة، بسبب تجمعات مياه الأمطار.

وأكد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن الحكومة تتابع عن كثب الأوضاع في جميع مناطق البلاد على خلفية عدم استقرار حالة الطقس التي تشهدها البلاد ويصاحبها هطول أمطار غزيرة.

وبينت إدارة الأرصاد الجوية أن الكويت تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس يصاحبها هطول أمطار رعدية متفرقة تتفاوت في شدتها ما بين المتوسطة والغزيرة يتوقع لها أن تستمر حتى صباح السبت.