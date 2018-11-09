وفاة 7 وإصابة العشرات في الأردن نتيجة السيول

الشارقة 24 – بنا:

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات في تصريح صحافي، أن الحالة الجوية التي يشهدها الأردن نجم عنها وفاة 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين في سيول داهمت مناطق مختلفة من المملكة، جراء هطول أمطار غزيرة شهده الأردن بعد ظهر الجمعة.

وأوضحت غنيمات أن ثلاثة من المتوفين غمرت مركبتهم المياه على الطريق الصحراوي الواصل بين شمال المملكة وجنوبها، فيما نقل تسعة أشخاص في ذات المنطقة إلى المستشفى.

وأضافت أن طفلة توفيت في محافظة مأدبا غرب العاصمة عمان، فيما أصيب 11 آخرون حالتهم بين حرجة ومتوسطة وبسيطة، فيما تم التبليغ عن عدد من المفقودين في المحافظة وأن الأجهزة المعنية تتابع البحث عنهم.

وأشارت المتحدثة إلى أن نحو 3762 سائحاً دخلوا مدينة البترا الأثرية تم إخلاؤهم وتوجيههم إلى المناطق المرتفعة لحين انخفاض مستوى منسوب المياه وما زالت الجهود مستمرة من قبل الأجهزة المعنية لإخلائهم جميعاً.

وأكدت غنيمات أن الأجهزة المعنية تتابع عمليات الإنقاذ في عدد من مناطق المملكة التي شهدت تساقطاً غزيراً للأمطار ظهر الجمعة خصوصاً في مناطق الجنوب "معان والبترا ووادي موسى"، وفي محافظتي مادبا والبلقاء وسط المملكة نتج عنها مداهمة السيول للمنازل القريبة من الأودية وإغلاقات طرق.

وكانت السيول قد أودت قبل نحو أسبوعين بحياة 21 شخصاً غالبيتهم من التلاميذ وإصابة 35 في منطقة البحر الميت.