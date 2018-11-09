عبر عن أسفه إزاء "الأضرار"

وزیر الأشغال الكویتي يتقدم باستقالته بسبب أزمة السيول

  • الجمعة 09, نوفمبر 2018 في 11:34 م
تقدم وزیر الأشغال العامة الكویتي المھندس حسام الرومي، الجمعة باستقالته، إلى رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح، إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنین والمقیمین جراء الأمطار التي شھدتھا البلاد مؤخراً.
الشارقة 24 – كونا:
 
أعلن وزیر الأشغال العامة الكویتي، المھندس حسام الرومي الجمعة استقالته من منصبه وتحمله مسؤولياته الأدبیة، إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنین والمقیمین جراء موجة الأمطار الغزیرة التي شھدتھا البلاد مؤخراً.
 
وعبر الرومي في استقالته عن عمیق أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنین والمقیمین جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شھدتھا البلاد.
 
وقال إنه "انطلاقاً من مسؤوليتي الأدبیة وتعزیزاً للنھج الذي اختطه الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء في تحمل تبعات المسؤولية الجسيمة التي تتحملھا الحكومة فقد تقدمت باستقالتي إلى رئيس المجلس".