وزیر الأشغال الكویتي يتقدم باستقالته بسبب أزمة السيول

الشارقة 24 – كونا:

أعلن وزیر الأشغال العامة الكویتي، المھندس حسام الرومي الجمعة استقالته من منصبه وتحمله مسؤولياته الأدبیة، إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنین والمقیمین جراء موجة الأمطار الغزیرة التي شھدتھا البلاد مؤخراً.

وعبر الرومي في استقالته عن عمیق أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنین والمقیمین جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شھدتھا البلاد.

وقال إنه "انطلاقاً من مسؤوليتي الأدبیة وتعزیزاً للنھج الذي اختطه الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء في تحمل تبعات المسؤولية الجسيمة التي تتحملھا الحكومة فقد تقدمت باستقالتي إلى رئيس المجلس".