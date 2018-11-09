السعودية تدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

الشارقة 24 – وام:

رحبت المملكة العربية السعودية، الجمعة، بالقرار المطروح والمعنون بـ "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، الذي يؤكد على مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، ويسلط الضوء على استغلال دولة الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وأكد الدكتور عبد العزيز الرقابي المستشار بوزارة الخارجية السعودية في كلمة المملكة خلال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك"، أن المملكة تدعو جميع دول العالم إلى تحكيم العقل والمنطق واحترام القيم والمبادئ الإنسانية التي قامت عليها الأمم المتحدة، واعتماد هذا القرار المهم بتوافق الآراء سعياً إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طال أمدها مخلفة العديد من المآسي والكوارث التي تعدت الإنسان الفلسطيني، وطالت القرى والأراضي والمزارع والحقول والمقدسات الإسلامية وكل كائن حي.

وأشار الرقابي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي طغى، وتجبر فيما توسعت مشاريع الاستيطان وحرق الأراضي الزراعية من قبل المستوطنين بشكل سافر يتحدى كل المواثيق والأعراف الدولية، وآن الأوان لهذه التصرفات الغوغائية أن تتوقف ولحقوق الإنسان أن تحترم وتقدر وأضحى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس هو الخيار الاستراتيجي الأمثل لضمان السلام في هذه المنطقة.