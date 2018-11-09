مصرع 22 معارضاً بهجوم لقوات النظام في سوريا

جانب من الدمار في سوريا جراء الصرع

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل 22 عنصراً، من فصيل معارض، ليل الخميس-الجمعة، إثر هجوم شنته قوات النظام السوري، في المنطقة المنزوعة السلاح المرتقبة في ريف حماة الشمالي.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن هذه الحصيلة هي الأكبر في المنطقة المنزوعة السلاح، منذ الإعلان عن الاتفاق لإقامتها في سبتمبر الماضي.

وأشار إلى اندلاع اشتباكات عنيفة طوال الليل، إثر الهجوم الذي شنته قوات النظام على موقع تابع لفصيل جيش العزة في منطقة اللطامنة.

وأسفرت الاشتباكات، عن إصابة عشرات الجرحى في صفوف الفصيل، ولا تزال عملية البحث عن مفقودين مستمرة.