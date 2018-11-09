نائب رئيس اليمن يدعو إلى القضاء على الإرهاب

الشارقة 24 – واس:

دعا نائب الرئيس اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، يوم الخميس، إلى ضرورة مضاعفة الجهود، لتثبيت الأمن، والقضاء على الإرهاب، وضبط أي اختلالات أمنية.

وطالب نائب الرئيس اليمني، خلال اجتماع ضم اللجنة الأمنية، بمديريات الوادي والصحراء لمحافظة حضرموت، الجميع بالتكاتف ومضاعفة الجهود، من أجل تلبية متطلبات المواطنين اليمنيين، وتوفير الخدمات الأساسية، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة.

ونوه بالجهود التي تبذلها الشرعية، بدعم دول التحالف العربي، في إحلال السلام، واستتباب الأمن، وردع المشروع الإيراني، ومواجهة الانقلاب، ومحاربة الإرهاب في آن واحد.