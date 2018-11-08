استشهاد فلسطيني والاحتلال يُضيّق على أهالي البيرة

الشارقة 24 – بنا:

استشهد شاب فلسطيني، الليلة الماضية، متأثراً بجروح أصيب بها قبل أسبوعين، شرق مدينة خان يونس، بقطاع غزة المحاصر.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب أحمد النجار، في مستشفى الأهلي بمدينة الخليل، بعد تحويله من مستشفى غزة الأوروبي.

من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال، حاجز مدخل مدينة البيرة الشمالي، ومنعت المواطنين المرور بالحاجز، من كلا الاتجاهين.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن جيش الاحتلال، يتواجد بأعداد كبيرة على الحاجز، ويمنع المواطنين من دخوله، مدعياً إطلاق النار قرب الحاجز باتجاه مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين.