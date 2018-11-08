واشنطن تبدي استعدادها لشطب السودان من قائمة الإرهاب

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أنها مستعدة لشطب السودان، من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ولكن شرط أن تقوم السلطات السودانية بمزيد من الإصلاحات.

ودعت الخارجية الأميركية في بيان، إثر محادثات في واشنطن، الخرطوم إلى تعزيز التعاون، لمكافحة الإرهاب، وتحسين سجل البلاد على صعيد حقوق الإنسان.

ورفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، العام الماضي، عقوبات فرضت لعقود على السودان، لكن الاستثمار لا يزال محظوراً، بسبب تصنيف هذا البلد الإفريقي كدولة راعية للإرهاب، وهو أمر له تداعيات قانونية في الولايات المتحدة.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية، أن نائب وزير الخارجية جون ساليفان، ناقش قضايا مثيرة للقلق، خلال محادثاته الثلاثاء، مع وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد.

وأعرب بيان الخارجية، عن ترحيب الولايات المتحدة، بالتزام السودان تحقيق تقدم في مسائل رئيسة.

وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة لإطلاق عملية إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، إذا تم عقد العزم على الوفاء، بجميع المعايير القانونية ذات الصلة، وفي حال قام السودان بتحقيق تقدم في التعامل مع المسائل الست الرئيسة ذات الاهتمام المشترك.

وإلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، طلبت الولايات المتحدة من السودان، المضي قدماً في حل نزاعاته الداخلية، بما في ذلك السماح بدخول أكبر للعاملين في مجال الإغاثة.

ولفت بيان الخارجية، إلى أن الولايات المتحدة ترغب أيضاً، بالعمل على مواضيع عالقة متعلقة بالإرهاب.