وفقاً لمرجعيات الحل

اليماني يبحث مع المبعوث الأممي سبل الدفع بعملية السلام

  • الأربعاء 07, نوفمبر 2018 في 8:56 م
  • وزير الخارجية اليمني خالد اليماني
    وزير الخارجية اليمني خالد اليماني
  • المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث
    المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث
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بحث وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم الخميس، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في البلاد، وإجراءات بناء الثقة تمهيداً لإحياء المشاورات السياسية لإنهاء الانقلاب.
الشارقة 24 – واس:
 
التقى وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.
 
وناقش الجانبان السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في البلاد، وإجراءات بناء الثقة تمهيداً لإحياء المشاورات السياسية لإنهاء الانقلاب وفقاً لمرجعيات الحل.
 
وأكد اليماني، حرص بلاده على المضي في مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة كونه المسار الوحيد لاستعادة الدولة والأمن والاستقرار.
 
من جهته، أشاد المبعوث الأممي بجهود الحكومة الشرعية لإحلال السلام، مؤكداً استعداده للعمل معها قبل تحديد موعد ومكان عقد المشاورات القادمة الذي يتطلع بأن تحقق خطوات إيجابية في طريق السلام في اليمن.
 
 
 
 
 