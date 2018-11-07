اليماني يبحث مع المبعوث الأممي سبل الدفع بعملية السلام

الشارقة 24 – واس:

التقى وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وناقش الجانبان السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في البلاد، وإجراءات بناء الثقة تمهيداً لإحياء المشاورات السياسية لإنهاء الانقلاب وفقاً لمرجعيات الحل.

وأكد اليماني، حرص بلاده على المضي في مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة كونه المسار الوحيد لاستعادة الدولة والأمن والاستقرار.

من جهته، أشاد المبعوث الأممي بجهود الحكومة الشرعية لإحلال السلام، مؤكداً استعداده للعمل معها قبل تحديد موعد ومكان عقد المشاورات القادمة الذي يتطلع بأن تحقق خطوات إيجابية في طريق السلام في اليمن.