الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شرق الحديدة

الشارقة 24 - بنا:

تمكنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، من تحرير مجمع مصانع أخوان ثابت ومؤسسة الزُعيتري المركزية شرقي مدينة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة، نقلاً عن وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قوات الوية العمالقة تمكنت من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في عدة مناطق شرقي الحديدة.

وأضاف المصدر أن ألوية العمالقة خاضت معارك عنيفة مع مسلحي مليشيات الحوثي الانقلابية في أحياء شرق المدينة وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح، مؤكداً استمرار تقدمها نحو وسط المدينة بدعم وإسناد قوات التحالف العربي.