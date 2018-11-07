عاهل المغرب يدعو الجزائر إلى تأسيس لجنة مشتركة

الشارقة 24 - بنا:

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الجزائر إلى تأسيس لجنة مشتركة لبحث الملفات "الخلافية" العالقة، بما فيها الحدود المغلقة، بحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكر الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، بأنه ومنذ توليه العرش، دعا إلى فتح الحدود بين البلدين، وبتطبيع العلاقات المغربية-الجزائرية.

وأكد بكل وضوح ومسؤولية أن المغرب مستعد للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين.