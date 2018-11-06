رئيس الأركان المصري: "درع العرب 1" من أهم التدريبات العربية بالمنطقة

القوات السعودية المشاركة في تمرين "درع العرب 1" في مصر، أرشيفية

الشارقة 24 – كونا:

تفقد رئیس الأركان المصري الفریق محمد فرید الیوم الثلاثاء، القوات المشاركة في تدریبات "درع العرب 1" الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر والكویت والسعودیة والإمارات والبحرین والأردن وبمشاركة المغرب ولبنان بصفة مراقب بقاعدة محمد نجیب العسكرية.

وأكد الفریق محمد فرید أن تدریب "درع العرب 1" یعد من أھم التدریبات العربیة بالمنطقة التي تسھم في دعم أواصر التعاون العسكري في ظل التحدیات المشتركة التي تھدد الأمة العربیة.

وأشاد فرید بالأداء المتمیز والتنسیق والتعاون بین مختلف القوات المشاركة في التدریب، مؤكداً ضرورة تحقیق أقصى استفادة ممكنة لمختلف القوات والأسلحة المشاركة.

ونوه بأن التدریب أظھر مدى التفاھم والتعاون وتوحید المفاھیم لمختلف العناصر المشاركة.