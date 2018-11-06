أردوغان يرفض الدوريات الأميركية الكردية قرب الحدود السورية

الشارقة 24 – رويترز:

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، بأن الدوريات الأميركية الكردية المشتركة قرب الحدود التركية السورية أمر غير مقبول، وإنه يتوقع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يوقفها.

وأكد للصحافيين أنه سيتطرق إلى الدوريات التي تنفذها الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية الكردية المتحالفة معها داخل سوريا، خلال لقائهما في باريس في مطلع الأسبوع المقبل.

كانت قوات سوريا الديمقراطية قد قالت الجمعة، إن القوات الأميركية بدأت دوريات على الحدود في محاولة لتهدئة التوتر مع أنقرة، وإن كانت لم تذكر هل انضمت قواتها إلى هذه الدوريات.