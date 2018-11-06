السيسي والبشير يبحثان التنسيق المشترك لمواجهة التحديات

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

بحث الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والسوداني عمر البشير الثلاثاء، خلال قمة في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل مشاركتهما في حفل ختام المنتدى الدولي للشباب، آخر المستجدات الخاصة بعدد من الملفات الإقليمية، واتفقا على استمرار وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان أن السيسي أكد خلال اللقاء روح التعاون البناء بين مصر والسودان والرغبة الصادقة والقوية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المستويات على نحو يرسخ الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية فإن البشير عبر عن حرص السودان الكامل على استمرار التشاور المكثف وتفعيل جميع أطر التعاون المشترك بين البلدين، وكذا استثمار إمكانات البلدين لتحقيق نموذجاً للتعاون المشترك يلبي طموحات الشعبين.