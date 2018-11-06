السيسي: الجيش المصري مستعد للتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر مباشر

الشارقة 24 – رويترز:

نقلت صحيفة اليوم السابع، الثلاثاء، عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قوله، إن القوات المسلحة ستتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر أو تهديد مباشر.

ونقلت عنه الصحيفة قوله: "إننا بجانب أشقائنا في الخليج قلباً وقالباً، وإذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أي أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه".

وذكرت الصحيفة أيضاً، أن السيسي قال رداً على سؤال بشأن العقوبات الأميركية على إيران: "عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعاً، وأي دولة يكون فيها عدم استقرار يؤثر علينا كلنا".