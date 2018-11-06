هدم واعتقالات في القدس والضفة الغربية

الشارقة 24 – وام:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة فلسطينيين، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، فجر الثلاثاء.

وأكدت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال نفذ عمليات دهم واسعة لمناطق في مدن الخليل ورام وطولكرم، وأن عمليات بحث واسعة تجري عن مواطن فلسطيني قتل إسرائيليين قبل شهر تقريباً، ولا زال مطارداً حتى الآن.

من جهة أخرى هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تحرسها قوة عسكرية، الثلاثاء، مبنى سكني في منطقة الأشقرية بحي بيت حنينا شمال القدس بحجة عدم الترخيص.

وذكرت مصادر محلية في القدس المحتلة، أن قوات الاحتلال ضربت طوقاً عسكرياً محكماً حول المنطقة ومنعت المواطنين والمصورين من الاقتراب من مكان الهدم في حين وصلت سيارة إسعاف، لنقل أحد أصحاب المبنى بسبب انهيار عصبي أصابه بسبب عملية الهدم.

وأصدرت قوات الاحتلال قراراً بهدم منزل منفذ عملية "بركان" في ضاحية شويكة في مدينة طولكرم في الضفة الغربية، وجاء القرار بعد أن سلمت قوات الاحتلال بلاغاً بهدم المنزل لعائلته في 15 من الشهر الماضي، ورغم تقديم العائلة استئناف إلى ما يسمى "المحكمة العليا"، إلا أن قوات الاحتلال قررت هدم المنزل.