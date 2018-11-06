الكويت تؤكد سير حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي

الشارقة 24 – وام:

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، الثلاثاء، أن حركة الملاحة الجوية، في مطار الكويت الدولي تسير حالياً بشكل طبيعي رغم حالة الطقس غير المستقرة التي تتعرض لها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المهندس عماد السنعوسي مدير إدارة الملاحة الجوية في الطيران المدني قوله، إن حركة الملاحة الجوية في المطار طبيعية، ولا صحة لما تم تداوله عن تعليقها.

وأشارت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى أن حركة تسيير رحلاتها، الثلاثاء، من مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي رغم حالة الطقس ولا يوجد اي إلغاء للرحلات.

ونظراً لسوء الأحوال الجوية قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل العمل، الثلاثاء، في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس.