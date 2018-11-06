الشاهد يجري تعديلاً واسعاً على الحكومة التونسية والسبسي يرفض

الشارقة 24 – وكالات:

أجرى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يوم الإثنين، تعديلاً واسعاً، على حكومته شملت 13 حقيبة وزارية.

وتم تعيين كريم الجموسي وزيراً للعدل، وكمال مرجان وزيراً للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، وعبد الرؤوف الشريف وزيراً للصحة، ومختار الهمامي وزيراً للشؤون المحلية والبيئة، والهادي الماكني وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وسنية بالشيخ وزيرة للشباب والرياضة.

كما شمل التعديل الوزاري في تونس، تعيين سيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل، وروني الطرابلسي وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية، وهشام بن أحمد وزيراً للنقل، ونور الدين السالمي وزيراً للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ورضوان عيارة وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالهجرة والتونسيين بالخارج.

كما تم تعيين، محمد فاضل محفوظ وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وشكري بن حسن وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وشمل التعديل، خمسة من مساعدي الوزراء، وسيعرض التعديل الحكومي في وقت لاحق على مجل نواب الشعب لطلب الثقة.

وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسیة سعیدة قراش، أن السبسي غیر موافق على التعديل، لعدم التشاور معه، وإعلامه به في ساعة متأخرة.