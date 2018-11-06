ولي عهد السعودية يدشن مشروع أول مفاعل نووي للأبحاث

الشارقة 24 – واس:

وضع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، حجر الأساس لسبعة مشروعات استراتيجية، في مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات، وذلك خلال زيارته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .

واشتمل التدشين، على ثلاثة مشروعات كبرى، من بينها أول مفاعل منخفض الطاقة للأبحاث النووية، ومركز لتطوير هياكل الطائرات بمطار الملك خالد الدولي، إلى جانب المختبر المركزي للجينوم البشري السعودي، الذي يوثق أول خريطة للصفات الوراثية للمجتمع السعودي، ويستهدف الكشف عن الطفرات الجينية المسببة للأمراض الوراثية، ومحطة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية في الخفجي بطاقة قدرها 60 ألف متر مكعب يومياً، وخطين لإنتاج الألواح والخلايا الشمسية، ومختبر لفحص موثوقية الألواح الشمسية في العيينة، علاوة على إطلاق حاضنات ومسرعات برنامج "بادر" في كل من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها .

وتم أيضاً، وضع حجر الأساس لمحطة تحلية المياه المالحة في مدينة ينبع تعمل بالطاقة الشمسية، وتعد أول نموذج تطبيقي صناعي يستخدم تقنية تحلية المياه بالامتصاص.