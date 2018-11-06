الجيش اليمني يحرر مدينة دمت القديمة ويقتحم حرض

الشارقة 24 – واس:

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدماً جديداً في جبهة مريس ودمت غرب محافظة الضالع، وسط تقهقر كبير للميليشيات، واندحارها وتكبدها خسائر كبيرة، في الأرواح والعتاد.

وأكد قائد اللواء 83 مشاة العميد عادل الشيبة، أن قوات الجيش الوطني اليمني استكملت تحرير مدينة دمت القديمة بالكامل، بعد أن تمكنت من تحرير جبل ناصة الاستراتيجي، والمعصر، وقرية رمة، وجبل التهامي المطل على منطقة نجد قرين، وقرى بيت اليزيدي والعرفاف، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة، في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأضاف العميد الشيبة، أن قوات الجيش اليمني حققت تقدماً نوعياً في مديرية جبن، وأصبحت تحاصر الميليشيات في المدينة من عدة اتجاهات.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، ومنها: دبابة Bmb وعدد من الأطقم من بينها طقم يحمل عربة كاتيوشا، وعيار 14 عدد 2 وعيار 23.

وفي محافظة حجة، تمكنت قوات الجيش، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الإثنين، من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية والقرى، في مديرية حرض شمالي المحافظة، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف الحوثي.

وأكد مصدر عسكري، أن القوات استكملت تحرير "مثلث عاهم"، ودخلت مديرية حرض، بعد أن حررت قرى مورية والتنابكة، والمشايبة، والقوابعة، والسوالمة ومواقع استراتيجية أخرى.

وأوضح المصدر، أن قوات الجيش حررت، منطقتي مورية والقفل، والتباب السود وعدداً من المواقع الاستراتيجية المحيطة بمثلث عاهم التابع لمديرية حرض، كما تمكنت من السيطرة على الخط العام الرابط بين مثلث عاهم ومدينة حرض.

ولفت إلى أن المعارك، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما وقع عدد من عناصرها أسرى لدى قوات الجيش الوطني.