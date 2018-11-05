وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوثي الأمم المتحدة إلى ليبيا وسوريا

الشارقة 24 – واس:

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، كل من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح، الأحد، أن لقاء شكري مع غسان سلامة يأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين حول أبرز المستجدات على الساحة الليبية، وبحث سبل التوصل إلى حل دائم ومستدام للأزمة.

وأكد شكري على ضرورة التوصل إلى صيغة شاملة من صنع الليبيين أنفسهم تحقق الاستقرار السياسي والأمني والإنساني في ليبيا، وتتيح إجراء الانتخابات في أقرب فرصة.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن الوزير سامح شكري أكد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا على موقف مصر الثابت تجاه دعم الأشقاء في سوريا في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بما يضمن التوصل إلى حل سياسي، وفقاً لمرجعيات التسوية السياسية المتعارف عليها.