الأردن يتلقى طلباً من الكيان لمشاورات حول "الغمر والباقورة"

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلن الأردن، أنه تلقى طلباً رسمياً من الكيان الصهيوني، للبدء بمشاورات حول ملحقي "الغمر والباقورة"، في اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، واللذين يتضمنان تأجير المنطقتين للكيان، مدة 25 عاماً.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أعلن مؤخراً قرار المملكة، إنهاء العمل بهما، مع نهاية مدتهما القانونية، بحلول أكتوبر من العام المقبل.

وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، يوم الأحد، أن الأردن مارس حقه القانوني، الذي نصت عليه اتفاقية السلام، بقراره إنهاء العمل بالملحقين، وسينفذ التزامه الدخول في مشاورات لتنفيذ القرار، وبما يحمي حقوقه ومصالحه الوطنية، وسيحترم حقوق الكيان.