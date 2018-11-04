الشرعية اليمنية تحكم قبضتها على آخر معاقل الحوثي في الملاجم

الشارقة 24 – واس:

أحكمت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على جبل ظهر البياض الاستراتيجي آخر معاقل الانقلابيين الحوثيين، في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وأوضحت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات الجيش تواصل تقدمها في مديرية الملاجم، لليوم الثالث على التوالي، منذ انطلاق عملية عسكرية واسعة، بإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

واستعادت قوات الجيش، أسلحة وكميات من الذخيرة خلفتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في مواقعها بجبل دير، ولاذت بالفرار، فيما لقي قائد الحوثيين في جبهة فضحة مصرعه في المعارك.

وكان الجيش الوطني قد تمكن، يوم السبت، من تحرير جبل دير، الواقع بين مديريات نعمان والملاجم والسوادية والعبدية.