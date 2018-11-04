الجيش اليمني يتوغل في عمق مدينة الحديدة

الشارقة 24 – واس:

واصل الجيش اليمني، تقدمه في المعارك التي يخوضها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، في ثالث أيام العملية العسكرية التي أطلقها، لتحرير مدينة الحديدة، واستعادة مينائها الاستراتيجي.

وأوضحت ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أن قواتها تمكنت، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، من السيطرة على كلية الهندسة بجامعة الحديدة، واقتربت من السيطرة على مدينة الصالح بالحديدة.

وأضافت في بيان، أن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لقوا مصرعهم، وأصيب المئات، في عدة مناطق، خلال المعارك المستمرة منذ ثلاثة أيام.

من جهة ثانية، شرعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، في نزع وإبطال مئات الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها الميليشيات الإرهابية بشكل كثيف، في الشوارع والمباني، التي تمت استعادتها في اليوم للأول للعملية العسكرية .