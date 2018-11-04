السيسي: القيادات السياسية في كل دولة أهم عناصر السلام

الشارقة 24:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن رؤية القيادات السياسية، من أهم العناصر التي تؤثر على السلام، سواء الداخلي أو بين الدول وبعضها البعض، مشيراً إلى أن بناء السلام الاجتماعي داخل الوطن، قد يجنب الدولة الدخول في الصراعات.

وأوضح السيسي، في مداخلة خلال جلسة "دور القادة في بناء واستدامة السلام"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، المنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية، أن المصالح الخاصة بالدول تدفعها إلى أن تتدخل في صراعات لأسباب خاصة بمصالحها، واعتبر أن آليات حل الصراعات في العالم، تحتاج إلى تطوير، والقوة لم تعد المعيار الوحيد لحلها.

ودعا الرئيس المصري، إلى تصويب الخطاب الديني، الذي يعد أحد أهم المطالب التي تحتاجها المنطقة والعالم، ولا يمكن أن تكون مفردات كان يتم التعامل بها من ألف سنة، وكانت صالحة في عصرها، ونقول إنها يمكن أن تكون صالحة في هذا العصر.

وطالب بضرورة إيجاد مفردات لخطاب ديني يتناسب مع هذا العصر، ويمكن بعد مرور 50 عاماً يكون هناك حاجة لتطويرها أيضاً بتطور المجتمعات.

من جهة أخرى، أكد الرئيس المصري، أن جذب الاستثمار للقارة الإفريقية، يحتاج إلى توفير مناخ آمن ومستقر، مشيدًا بالتطور الذي حدث في إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان مؤخراً.

وأضاف في مداخلة خلال جلسة "أجندة 2063: إفريقيا التي نريدها"، ضمن فعاليات المنتدى، أن هناك تحديات تواجه إفريقيا، مثل الاستقرار والأمن والتعليم وقلة الموارد، مبيناً أن إفريقيا غنية بمواردها وإدارتها التي تحتاج منا كل الجهد.

ونوّه السيسي، إلى أن تغيير واقع القارة الإفريقية يتطلب برنامجاً ضخماً متكاملاً، يحقق بناء البنية الأساسية لدول القارة، موضحاً أن ذلك يحتاج إلى رقم كبير من 300 مليار إلى 500 مليار دولار.

وتعهد الرئيس المصري، بأن تتضمن توصيات مؤتمر شباب العالم، توصية بتوفير التمويل اللازم الذي يمكن المرأة من العمل والاستثمار.